İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9391
  • EURO
    47,6615
  • ALTIN
    4394.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Solskjaer: Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum
Spor

Solskjaer: Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi'nde oynayacakları Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Ağustos 2025 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
Solskjaer: Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, maç öncesi kadroda yer almayan Mert Günok ve Jonas Svensson ile ilgili, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.

Solskjaer, "Taraftarlara inancı sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı. Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor." diye konuştu.

Solskjaer, Orkun, Abraham ve Ndidi ile ilgili, "Bu üç oyuncu lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun da çekirdek olduğunu varsayıp üzerlerine takım inşa ediyoruz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.