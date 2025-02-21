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Spor

Solskjaer: Savaşmaya hazırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Solskjaer: Savaşmaya hazırız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Eyüpspor, çok iyi bir takım. Enerjisi olan bir takım ve sahasında iyi oynuyor. İyi hazırlandık. Saha şartları zorlu, Norveç'e benziyor ama hazırlıklarımızı yaptık. Savaşmaya hazırız. Oynamak istiyoruz. Son 3 maçta iyi sonuçlar aldık. Öz güvenli ve iyi bir durumdayız." dedi.

Solskjaer, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin kadroda olmamasıyla ilgili, "Ufak kas sakatlıkları olduğu için kadroda yoklar. Bugün burada olmalarını istedik ama sakatlıkları nedeniyle yoklar. Umarım gelecek hafta hazır olacaklar. Onların yerine oynayacak oyuncular da hazır." sözlerini kullandı.

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