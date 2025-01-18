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Spor

Solskjaer ve yardımcıları Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Ole Gunnar Solskjaer sağlık kontrollerinden geçti. Norveçli çalıştırıcının yardımcıları Erling Moe ve Richard John Hartis'te kontrollerden geçti.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
Solskjaer ve yardımcıları Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti
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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Solskjaer ile yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'in sağlık kontrolleri, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleriyle başlayan kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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