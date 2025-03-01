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Spor

Solskjaer'den 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Solskjaer'den 4 değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

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