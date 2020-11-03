Solskjaer'den Başakşehir yorumu

DHA 03 Kasım 2020 Salı 15:54 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 15:54

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Gurubu'ndaki rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve defans oyuncusu Harry Maguire maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

SOLSKJAER: ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Teknik direktör Solskjaer, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını söylerken, "Çok fazla eksiğimiz var. Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum. Futbol virüsten dolayı çok etkilendi. Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpler var. Taraftarı önünde oynamak her takım için avantaj ancak şu an çok farklı bir durum" dedi.