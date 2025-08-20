Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solkjaer, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecekleri maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Solskjaer, "Wilfred çok profesyonel bir oyuncu. Bizim eksik olduğumuz bazı şeyleri kapatacak. Çok katkı vereceğini biliyorum. Onun transferinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum." İki önemli maçımız olacak. Yeni hocaları var. Astana'ya karşı ve ligdeki maçlarını izledik. Nasıl bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak ve maçı domine etmek istiyoruz" dedi.

Tecrübeli antrenör, "Çok iyi oyuncuları var rakibimizin. Futbol bireysel bir oyun değil. Rakibimizin güçlü yanlarına hazırlıklı olacağız. Takım halinde oynanan bir oyundur futbol. Yarınki maç ilk devresi olacak, İstanbul'daki iki ise ikinci devre. Yarınki maça hazırız. Ben Norveç'te sürekli sentetik zeminde oynadım. Manchester United öncesinden alışkınım. Çok farklı zeminler görebiliyoruz. O yüzden son antrenmanı da burada yapacağız. Ben ve Erling bu zeminleri iyi bildiğimiz için oyuncularıma farkı anlatacağız ve bazı ipuçları vereceğiz. Örneğin ıslak zeminde top biraz daha fazla hızlı gidebiliyor ve kuru zeminde ise daha fazla sekebiliyor. Normalden farklı bir oyun oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARI YOK SAYIYORUM"

Türk basınında sizin geleceğinizle ilgili tartışmalar ve eleştiriler var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ole Gunnar Solskjaer: "Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."

"BAŞKANIMIZ, İYİ TRANSFERLER İÇİN UĞRAŞIYOR"

"Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar."