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Spor

Solskjaer'den Ernest Muçi'ye özel ilgi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, performansı düşen Ernest Muçi ile bire bir görüşerek onu yeniden yükseltmeyi hedefliyor.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Solskjaer'den Ernest Muçi'ye özel ilgi
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Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birçok oyuncuya eli değen Ole Gunnar Solskjaer şimdi de Ernest Muçi ile yakından ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra oynadığı 17 mücadelenin, 11 tanesinde 90 dakika sahada kalan Muçi, bu performansının çok uzağında kaldı.

30 MAÇIN 4 TANESİNDE SAHADA KALDI

Bu sezon sahaya çıktığı 30 maçın sadece 4 tanesinde 90 dakika sahada kalabildi.

MUCI İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Norveçli teknik adam, Arnavut yıldız ile bire bir görüşerek oyuncunun potansiyeline çok güvendiğini söyleyecek ve sahada neler beklediğini net şekilde anlatacak. Solskjaer, iki ayağını kullanması, çalım ve şut tehdidiyle Muçi'yi önemli bir koz olarak görüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan Muçi, 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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