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Spor

Solskjaer'den Göztepe maçında 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Solskjaer'den Göztepe maçında 2 değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, ligde 31. haftada 2-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytzekin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alvarado, İmmobile, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, yer aldı.

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