İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Solskjaer'den taraftara mesaj: Biz de acı çekiyoruz
Spor

Solskjaer'den taraftara mesaj: Biz de acı çekiyoruz

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Siyah beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken, maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer açıklama yaptı.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Solskjaer'den taraftara mesaj: Biz de acı çekiyoruz
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Siyah beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken, maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer açıklama yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Yaz sezonunu beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım. Geri koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız. Toplu ve topsuz iyi oynamak zorundasınız. Mustafa'ya baktığınızda Beşiktaş'ın geleceği. Ben ve taraftar böyle şeyler istiyoruz. Savaşan, enerjisini sahaya yansıtan oyuncuları istiyorum. 7 maç kaldı, daha iyi oynamalıyız. Beraber savaşacağız. Hala Avrupa kupalarında olma şansımız var.

"BİZ DE ACI ÇEKİYORUZ"

"Taraftarlarımız mutlu değil, sonuna kadar haklılar. Biz de acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik. Tutkulu olmalarını seviyorum, hayal kırıklığı yaşamakta haklılar. Oyuncularım da soyunma odasında hayal kırıklığı yaşıyorlar. Oyuncularım da durumdan mutlu değil, hiçbiri kaybetmek istemiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.