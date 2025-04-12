Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Siyah beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken, maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer açıklama yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Yaz sezonunu beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım. Geri koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız. Toplu ve topsuz iyi oynamak zorundasınız. Mustafa'ya baktığınızda Beşiktaş'ın geleceği. Ben ve taraftar böyle şeyler istiyoruz. Savaşan, enerjisini sahaya yansıtan oyuncuları istiyorum. 7 maç kaldı, daha iyi oynamalıyız. Beraber savaşacağız. Hala Avrupa kupalarında olma şansımız var.

"Taraftarlarımız mutlu değil, sonuna kadar haklılar. Biz de acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik. Tutkulu olmalarını seviyorum, hayal kırıklığı yaşamakta haklılar. Oyuncularım da soyunma odasında hayal kırıklığı yaşıyorlar. Oyuncularım da durumdan mutlu değil, hiçbiri kaybetmek istemiyor."