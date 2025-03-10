Solskjaer'den tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

GABRİEL PAULİSTA, 18 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı.

Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi.

Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.

ELAN RİCARDO İLE JONAS SVENSSON KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.