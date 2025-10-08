İSTANBUL 18°C / 14°C
Solskjaer'in Beşiktaş sonrası yeni işi belli oldu

Beşiktaş ile yollarının ayrılmasından sonra Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıları çalıştırmasında önceki görevi UEFA analistliğine geri döndü.

8 Ekim 2025 Çarşamba 01:17
Solskjaer'in Beşiktaş sonrası yeni işi belli oldu
Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında geçen Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlı takım ile yolları yaz başında alınan kötü sonuçlar sonrası ayrılmıştı.

Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ta yaşadığı kısa maceranın ardından eski işine geri döndü.

UEFA ANALİSTLİĞİNE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce UEFA'da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik adam, eski işine geri döndü.

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA, resmi hesabından Solskjaer'in maç analizini paylaştı.

1.72'LİK PUAN ORTALAMASI

19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

