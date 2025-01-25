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Spor

Solskjaer'in ilk hedefi Rashford! Beşiktaş'ta transfer hareketliliği

Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Ole Gunnar Solskjaer, transfer çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı Manchester United'dan eski öğrencisi Marcus Rashford'ı kadroda görmek istiyor.

Aksam25 Ocak 2025 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Solskjaer'in ilk hedefi Rashford! Beşiktaş'ta transfer hareketliliği
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Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve bir önceki yıl olduğu gibi teknik direktör, yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, Solskjaer ile kendini buldu. Norveçli teknik direktör ayağının tozuyla çıktığı Athletic Bilbao mücadelesinde oynattığı futboluyla beğeni topladı. Kara Kartal, 4-1'lik tarihi bir zafere imza attı. SiyahBeyazlı Yönetim, transferde de gaza bastı. İngiliz basınına göre; Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da yeterli performansı gösteremeyen Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor.

Norveçli başarılı hoca, eski oyuncusu ile kısa süre içerisinde görüşerek transfere ikna etme peşinde. Beşiktaş, Ole'nin bu isteği sonrası 27 yaşındaki İngiliz için harekete geçti, Rashford hakkında bilgi alındı. Başkan Serdal Adalı, oyuncunun kiralık transferi için şartları sağlamaya çalışıyor. Bu sezon 24 resmi maçta bin 500 dakika süre alan Rashford 7 gol ve 3 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar'ın altyapısında yetişen yetenekli futbolcu, Beşiktaş'a gelirse ilk kez başka bir takımda forma giymiş olacak.

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