İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2021 Pazar / 13 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Somaspor 2'nci Lig'e yükseldi! Melih Vardar unutulmadı
Spor

Somaspor 2'nci Lig'e yükseldi! Melih Vardar unutulmadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'u evinde 3-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyon olan ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselen Somaspor, futbolcusu Melih Vardar'ı da unutmadı.

DHA25 Nisan 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 18:41
ABONE OL

Geçen sezon Somaspor'un 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan kadrosunda yer alıp İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası 17 Ağustos 2020'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında anıldı.

Somasporlu futbolcular maçtan sonra takım halinde şampiyonluk fotoğrafı çektirirken eski takım arkadaşlarının dev bir fotoğrafını açtı. Maçı sokağa çıkma kısıtlaması ve tribünlerde uygulanan taraftar yasağına rağmen 500 civarında seyirci izlerken siyah-beyazlılar 90 dakika sonrası teknik direktör Burhanettin Basatemür'e üçlü çektirdi. Futbolcular şampiyonluğu saha içinde aileleriyle kutlarken, saha dışında coşku davullu zurnalı kutlamayla sokaklara taştı. Taraftarlar korna çalarak araçlarıyla ilçede tur attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.