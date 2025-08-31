İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Somaspor 90'da yıkıldı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Somaspor, 1-0 önde olduğu mücadeleden 90+1. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

IHA31 Ağustos 2025 Pazar 13:53 - Güncelleme:
Somaspor 90'da yıkıldı
Somaspor ligin ilk maçında da 90. dakikada yediği golle kendi evinde Gebzespor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan ve Ahmet Resuloğlu, Berkay Salman ve Ali Gün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Somaspor, 83. dakikada Okan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fethiyespor ise 90+1. dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı. Somaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını alırken oynadığı her iki karşılaşmanın son dakikalarında yediği goller dikkat çekti.

  • somaspor
  • Nesine 2. Lig
  • 1 puan

