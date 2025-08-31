Somaspor 90'da yıkıldı

Somaspor ligin ilk maçında da 90. dakikada yediği golle kendi evinde Gebzespor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan ve Ahmet Resuloğlu, Berkay Salman ve Ali Gün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Somaspor, 83. dakikada Okan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fethiyespor ise 90+1. dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı. Somaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını alırken oynadığı her iki karşılaşmanın son dakikalarında yediği goller dikkat çekti.