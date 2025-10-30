İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Somaspor, Adanaspor mesaisinde

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor hazırlıklarına devam ediyor.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 13:14
Somaspor, Adanaspor mesaisinde
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Yeni Adana Stadyumunda saat 15.00'da Adanaspor A.Ş.'ye konuk olacak olan Somaspor karşılaşmanın hazırlıklarına TFF Soma Belediyesi Tesislerinde devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı kendi evinde mağlubiyetle kapatan ve ligde 4 puanla 15. sırada bulunan Somaspor deplasmandan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Adanaspor ise ligde oynadığı 10 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak henüz puanla tanışamadı. Adanaspor eksi 42 puanlı Malatyaspor'un hemen önünde sıfır puanla 17. sırada yer alıyor.

