Somaspor, Aksaray Belediyespor mesaisinde

Zorlu bir süreçten geçen Manisa ekibi Somaspor, ligde tutunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Somaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasına Teknik Direktör Serkan Dokuz yönetiminde TFF Soma Belediyesi Tesislerinde hazırlıklarına devam ediyor. Aksaray Dağılgan Stadında 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'da başlayacak olan mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmak isteyen Somaspor, kötü gidişatı sona erdirmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Somaspor 6 puanla 16. sırada yer alırken, 68 Aksaray Belediyespor 19 puanla 10. sırada bulunuyor.