Spor

Somaspor Cafer Elek ile anlaştı

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor Teknik Direktörlük görevi için Cafer Elek ile anlaştığını duyurdu.

29 Aralık 2025 Pazartesi 14:23
Somaspor Cafer Elek ile anlaştı
TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta zor günler yaşayan Manisa temsilcisi Somaspor ilk yarıyı düşme hattında 16. sırada tamamladı. Ligin ilk devresinde 2 galibiyet 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Somaspor 9 puan toplarken attığı 15 gole karşılık kalesinde 44 gol gördü. İkinci yarı öncesi Teknik direktörlük görevine 39 yaşındaki Cafer Elek'in getirildiği açıklandı.

Kariyerine futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılında Ceyhan Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Elek, Samsunspor'da scout ve şef scout olarak devam etti. Adana 1954 FK'da ve Etimesgut Belediyespor'da Sportif Direktörlük görevlerinde bulunan Elek, ilk teknik direktörlük görevini de Etimesgut SK'da 2024-2025 sezonunda gerçekleştirdi. Etimesgut SK'nın başında 27 maça çıkan Elek daha sonra sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozok Spor ve Zonguldakspor FK'yı çalıştırdı. 3. lig ekiplerinden Zonguldakspor FK ile 29 Ekim 2025 tarihinde yollarını ayıran Elek'in 29 Aralık 2025 tarihi itibariyle Somaspor ile anlaştığı öğrenildi.

