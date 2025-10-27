Somaspor'dan maçın hakemlerine tepki

Nesine.com 2. Lig'de kötü bir sezon geçiren Manisa ekibi Somaspor, ligin 10. haftasında kendi evinde Arkent Arnavutköy Belediye Spor Kulübüne 3-1 yenildi. Karşılaşmanın 31. dakikasında Caner'in attığı golle 1-0 öne geçen Somaspor, 38. dakikada Ferit Can Gürbüz'ün ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maçta yaşanan çok sayıda tartışmalı pozisyon karşılaşmanın tansiyonunun daha da artmasına neden oldu. Somaspor Teknik Direktörü Recep Çetin ve Somasporlu bir yönetici de maçın hakemi tarafından kırmızı kart görerek, saha dışına çıkarıldı.

Somaspor yönetimi tarafından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26 Ekim 2025 Pazar günü evimizde Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü ile oynadığımız maçı yöneten Mersinli hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar neticesinde maç akışı sağlıklı şekilde sürmemiştir. Takımımız 1-0 öndeyken aleyhimize verilen 'penaltı' kararı ve takımımız 1-2 gerideyken attığımız gol ile beraberliği yakalayacağımız gol hakkında verilen 'ofsayt' kararları maça doğrudan etki etmiştir, maçın gidişatı ve kaderi etkilenmiştir. Teknik Direktörümüz Recep Çetin maç içerisindeki ilk itirazında kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştır ve aynı şekilde 'ofsayt' nedeniyle iptal edilen golümüze itiraz eden yöneticimiz kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştır. Bizler sezonun bu dönüm noktasında, böylesine önemli maçların oynandığı bu dönemlerde hakemlerin verdiği böylesine yanlış kararlar ile hiçbir takımın hakkına girilmesine göz yumamayız. Buradan futbolun tüm paydaşlarına sesleniyoruz. Türk futbolunun her kademesinde futbolun sağlıklı bir şekilde oynanabilmesi için tüm takımlarımızı dayanışmaya davet ediyoruz."