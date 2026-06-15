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Spor

Somaspor'un yeni teknik direktörü Mahir Çeneli oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Cafer Elek ile yollarını ayırırken, takımın başına daha önce yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Mahir Çeneli'nin getirildiğini açıkladı.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Somaspor'un yeni teknik direktörü Mahir Çeneli oldu
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TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'da 2026-2027 sezonu öncesinde teknik direktör değişikliği yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Cafer Elek ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, görev süresi boyunca takıma sağladığı katkılar dolayısıyla Cafer Elek ve teknik ekibine teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Öte yandan Somaspor, teknik direktörlük görevine kulübü yakından tanıyan bir ismi getirdi. Daha önce siyah-beyazlı ekipte Erman Güraçar döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Mahir Çeneli ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Mahir Çeneli'ye yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, yeni sezonda takımın hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacağına olan inanç vurgulandı.

Somaspor'da teknik heyet değişiminin ardından gözler, yeni teknik direktör Mahir Çeneli yönetiminde başlayacak sezon hazırlıklarına çevrildi.

  • TFF 2. Lig
  • Mahir Çeneli
  • teknik direktör

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