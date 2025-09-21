İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sommer gerçeğini İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'ın kapısından dönmüş
Spor

Sommer gerçeğini İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarında adaylar arasında yer alan Yann Sommer ile ilgili İtalyan basını sürpriz detayları aktardı. İsviçreli file bekçisinin sarı kırmızılı kulübe imza atmaya yakın olduğu ancak Inter ile Galatasaray'ın bonservis bedelinde anlaşamadığı öne sürüldü.

Haber Merkezi21 Eylül 2025 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Sommer gerçeğini İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'ın kapısından dönmüş
ABONE OL

Galatasaray'da yaz transfer dönemiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılılarda, Fernando Muslera'nın vedasının ardından öncelikli gündem olan kaleci transferi, yaz döneminin son günlerinde Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transferi ile çözüme kavuşturulmuştu.

27.5 milyon euroya gerçekleşen rekor transfer öncesi sarı kırmızılıların aday listesinde üst sıralarda yer alan Yann Sommer ile ilgili dikkat çeken bir haber Çizme basını tarafından servis edildi.

BİR ADIM KALMIŞTI

Tutto Mercato Web'in haberine göre Galatasaray, İsviçreli eldiven ile anlaşmaktan yalnızca bir adım uzaklıktaydı.

7 MİLYONLUK BEKLENTİ

Aktarılan habere göre Serie A ekibi, 36 yaşındaki kalecinin transferinde görüşmeler olumlu seyrederken beklediği bonservis bedelini 7 milyon euro olarak belirledi.

Sommer'in yaşına karşılık talep edilen rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi, taraftarlardan da tepki çekmemek adına masadan kalkma kararı aldı.

Bu sezon çıktığı 4 maçın 2'sinde kalesini gole kapatan ve kalan iki maçta 6 kez topun filelerle buluşmasına engel olamayan Sommer'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Inter'e veda etmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.