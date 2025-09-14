İSTANBUL 27°C / 18°C
  Son 1 maç kaldı! 12 Dev Adam tarih yazmak için sahada
Spor

Son 1 maç kaldı! 12 Dev Adam tarih yazmak için sahada

12 Dev Adam tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

14 Eylül 2025 Pazar 11:03
Son 1 maç kaldı! 12 Dev Adam tarih yazmak için sahada
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2025'te şampiyon, Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Maç öncesi, sırası ve sonrasında gelişmeler Sporx'te olacak.

İLK ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDEYİZ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA, 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP GELDİ

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi. A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

SON MAÇI BİZ KAZANDIK

Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı. Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

