5 Mart 2026 Perşembe
  • Son 10 derbide üstün taraf Galatasaray
Spor

Son 10 derbide üstün taraf Galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.

5 Mart 2026 Perşembe 15:47
Son 10 derbide üstün taraf Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü yer alıyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

04.10.2025 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)

