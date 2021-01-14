Son 10 yıla damga vurdu! Cüneyt Çakır dünyada 2. sırada

14 Ocak 2021 Perşembe 00:58 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:58

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemler listesini açıkladı.

Çalışma için 2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yıl için ilk 20 hakem listesi baz alındı. Toplamda en çok puanı toplayarak 10 yılın en başarılı hakemi Felix Brych oldu.

Alman hakem, 2016-17 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, bir çok önemli mücadelede görev yaptı. Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı...

Başarılı hakemimiz Cüneyt Çakır, son 10 yılda UEFA ve FIFA'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Çakır'ı, listede Hollandalı Bjorn Kuipers takip etti.

20 kişilik listede İspanya, İngiltere, İtalya iki hakemle temsil edildi.