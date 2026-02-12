İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Son 11 maçta 1 kez kaybetti! Göztepe'den göz dolduran performans

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu.

12 Şubat 2026 Perşembe 11:22
Son 11 maçta 1 kez kaybetti! Göztepe'den göz dolduran performans
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu süreçte yalnızca 1 yenilgi alan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, söz konusu periyotta 24 puanı hanesine yazdırdı. Tek mağlubiyeti Trabzonspor'a karşı yaşayan Göztepe; beraberliklerini ise iç sahada Kocaelispor, deplasmanda da Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında aldı.

HEDEF GALİBİYET SERİLERİ

Bu sezon galibiyet serileri yakalamakta zorlanan Göztepe, yalnızca iki kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. İlk serisini 11. haftada Gençlerbirliği karşısındaki galibiyetle başlatan İzmir ekibi, 12. haftada Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iki maçlık bir seri yakaladı. Ancak 13. haftada Kocaelispor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu çıkışı sürdüremedi.

Göztepe daha sonra ise 16. haftadan itibaren sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinden 3 puanla ayrıldı. Ancak bu başarılı grafik, 19. haftada Fenerbahçe ile alınan beraberlikle sona erdi.

İzmir temsilcisi, hafta sonu konuk edeceği Kayserispor karşısında iyi bir sonuç elde ederek yeni bir galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor.

