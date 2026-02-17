İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7375
  • EURO
    51,8358
  • ALTIN
    6916.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son 11 maçta 19 gol yedi! Trabzonspor kalesini kapatamıyor
Spor

Son 11 maçta 19 gol yedi! Trabzonspor kalesini kapatamıyor

Son olarak Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olan Trabzonspor oynadığı son 11 lig maçında 19 kez kalesinde gol gördü.

AA17 Şubat 2026 Salı 11:39 - Güncelleme:
Son 11 maçta 19 gol yedi! Trabzonspor kalesini kapatamıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son haftalarda kalesini kapatamadı.

Süper Lig'de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezon başında savunmada daha iyi performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 11 maçta 19 gol yeme üzüntüsü yaşadı.

SON 11 MAÇIN 10'UNDA GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde son 11 maçın 10'unda topu, gol sonrası kalesinden çıkardı.

Ligin 12. haftasında 1-1'lik Corendon Alanyaspor ile başlayan süreçte bordo-mavili takım, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında da 4 gol sonrası topu başlama noktasına taşıdı.

Bu süreçte Karadeniz ekibi, sadece Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

UĞURCAN ÇAKIR İLE 4 MAÇTA SADECE 1 GOL

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Uğurcan Çakır ile kalesinde 0,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

ONANA İLE 1,38 GOL ORTALAMASI

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 18 karşılaşmada 25 gole kalesini kapatamadı.

Trabzonspor, Onana'nın kaleyi koruduğu dönemde maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,39 oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.