Son 16 turu için zorlu mücadele! Hollanda'nın rakibi Fas

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı, Hollanda - Fas maçıyla devam ediyor.

Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Hollanda, grup aşamasını F Grubu'nda topladığı 7 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Portakallar, Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-0 mağlup ederek formda bir görüntü sergiledi.

Ronald Koeman'ın takımı, tecrübesi yüksek kadrosu ve hücum gücüyle turnuvanın en iddialı ekipleri arasında yer alıyor.

Fas ise C Grubu'nu 7 puanla ve averaj farkıyla ikinci sırada tamamladı.

Brezilya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya başlayan Afrika temsilcisi, daha sonra İskoçya'yı 1-0; Haiti'yi ise 4-2 mağlup etti.

Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas, Avrupa'da forma giyen yıldız oyuncularıyla 2022'de yaptığı gibi bu Dünya Kupası'nda da sürpriz yapma hedefinde.

Büyük çekişme ve bol gol vadeden Hollanda - Fas maçı, Monterrey Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch, de Jong, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey.

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari.