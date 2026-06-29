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Spor

Son 16 turu için zorlu mücadele! Hollanda'nın rakibi Fas

Dünya Kupası son turunda Hollanda Fas ile karşılaşacak. Kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Son 16 turu için zorlu mücadele! Hollanda'nın rakibi Fas
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı, Hollanda - Fas maçıyla devam ediyor.

Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak.

Hollanda, grup aşamasını F Grubu'nda topladığı 7 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Portakallar, Japonya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-0 mağlup ederek formda bir görüntü sergiledi.

Ronald Koeman'ın takımı, tecrübesi yüksek kadrosu ve hücum gücüyle turnuvanın en iddialı ekipleri arasında yer alıyor.

Fas ise C Grubu'nu 7 puanla ve averaj farkıyla ikinci sırada tamamladı.

Brezilya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya başlayan Afrika temsilcisi, daha sonra İskoçya'yı 1-0; Haiti'yi ise 4-2 mağlup etti.

Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas, Avrupa'da forma giyen yıldız oyuncularıyla 2022'de yaptığı gibi bu Dünya Kupası'nda da sürpriz yapma hedefinde.

Büyük çekişme ve bol gol vadeden Hollanda - Fas maçı, Monterrey Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch, de Jong, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey.

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Saibari.

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