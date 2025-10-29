İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9461
  • EURO
    48,8846
  • ALTIN
    5431.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son 2 sezonda bir kez bile yapamadı! Yeni Malatyaspor kalesini gole kapatamadı
Spor

Son 2 sezonda bir kez bile yapamadı! Yeni Malatyaspor kalesini gole kapatamadı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon TFF 1. Lig ve bu sezon ise TFF 2. Lig'de çıktığı tüm karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Son 2 sezonda bir kez bile yapamadı! Yeni Malatyaspor kalesini gole kapatamadı
ABONE OL

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un önlemez düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayan ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle bu sezon 2. Lig'e geriledi.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 1 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, aldığı 42 puan silme cezasıyla ligin son sırasında yer alıyor.

SON İKİ SEZONDA GOL YEMEDEN MAÇ BİTİREMEDİ

Yeni Malatyaspor, geçen sezon yer aldığı TFF 1. Lig ve bu sezon katıldığı TFF 2. Lig'de hiç bir maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-siyahlı ekip, geçen sezon TFF 1. Lig'de 38 maçta kalesinde 153 gol görürken, rakip fileleri 14 kez topla buluşturdu.

Malatya temsilcisi bu sezon ise TFF 2. Lig'de geride kalan 10 haftada kalesinde 45 gol yedi, 7 kez ise gol sevinci yaşadı.

Doğu Anadolu temsilcisi böylelikle son 48 karşılaşmada 198 gol yiyerek maç başına 4 gol ortalamasıyla oynadı.

EN FARKLI YENİLGİSİ BOLUSPOR'A KARŞI

Malatya temsilcisi, son iki sezonda en ağır yenilgisini geçen sezon yer aldığı TFF 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor deplasmanında 10-1'lik skorla aldı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise en farklı mağlubiyetlerini 2. haftada sahasında Bursaspor'a 8-0 ve 8. haftada deplasmanda Aliağa Futbol'a 8-1 yenilerek yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.