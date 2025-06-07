Sezonun bitimiyle Al-Hilal başta olmak üzere kendisine talip olan takımlarla görüşmeye başlayan Victor Osimhen, henüz kararını vermedi. Galatasaray da Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutmak için elinden geleni yapıyor. Oyuncuya İtalya'dan ve İspanya'dan birçok öneri var. Suudi basını; "Geçtiğimiz günlerde Al-Hilal'in gönderdiği özel jeti kaçırarak Paris'e gitmeyen Osimhen'in tavrı Suudi ekibini rahatsız etti" diye yazdı. Habere göre tarafların arası bu olay sebebiyle açıldı. Dünya Kulüpler Kupası'na Osimhen'i yetiştirmek isteyen Al-Hilal, oyuncu için yeniden hamle yaptı ve son teklifini 30 milyon euro olarak sundu

24 SAAT İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Victor Osimhen, Suudi ekibinden 40 milyon euro isteyerek son öneriyi de reddetti. 24 saat içerisinde Victor'un net kararını vereceği ve bir takıma imza atacağı vurgulandı. Bir başka iddiaya göre ise; Al-Hilal kulübü, geçen sezon başında Victor Osimhen'e yaptığı maaş teklifini bu dönemde yeniden sundu. Buna kızan Victor da Suudi ekibinden oldukça uzaklaştı. Hatta bununla birlikte Galatasaray'ın transferde iyice ön plana çıktığı belirtildi. Nijeryalı santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakıyor. Cim-Bom, golcü oyuncuya yaptığı 21 milyon euroluk maaş önerisini revize etti. Bu rakama çeşitli bonuslar da eklendi ve Aslan, maaş konusunda AlHilal'e iyice yaklaştı.

SARI-KIRMIZILILAR GAZA BASTI

Al-Hilal'den uzaklaşan oyuncuya 5 yıl öneren G.Saray, transferde gaza bastı. Dün uçağını iptal eden 26'lık yıldız, son görüşmelerini İstanbul'da yapacak. Victor'un tapusunu elinde bulunduran Napoli ise yıldız oyuncu için belirlediği 75 milyon euroluk gelirde indirim yapmayı düşünmüyor. Galatasaray 65-70 milyon euro arası bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor. Oyuncunun karar vermesiyle birlikte kulüpler arasındaki anlaşmalar da hız kazanacak. İtalya'dan bir takımın, Osimhen'e istediği maaşı verme konusunda hazır olduğu kaydedildi.

REAL MADRİD DEVREDE

İspanyol basınındaki iddialara göre; Real Madrid de Victor Osimhen için devreye girdi. Teknik Direktör Xabi Alonso'nun önerisiyle Osimhen'e kanca atan La Liga devi, transfer yarışındaki tüm dengeleri değiştirebilir.