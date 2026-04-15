Spor

Son 4 maçın 3'ünde 5 gol! Karşıyaka'dan rakiplere gözdağı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta çıktığı son 4 maçın 3'ünde rakiplerini 5-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
Son 4 maçın 3'ünde 5 gol! Karşıyaka'dan rakiplere gözdağı
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda dikkat çeken bir performansa imza attı. İzmir temsilcisi, son 4 maçında 3 kez rakiplerini 5-0'lık skorlarla mağlup etti. İlk olarak 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenen yeşil-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından evinde Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldı. Ardından yeniden çıkışa geçen Kaf-Kaf, 28. haftada yine deplasmanda Bornova 1877'yi 5-0'lık skorla geçti. Yükselişini sürdüren Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sonu da evinde Söke 1970'i 5-0 yenerek bir kez daha farklı bir galibiyet elde etti.

HEDEF PLAY-OFF MAÇLARINA FORMDA GİRMEK

Ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Karşıyaka, sezonun son karşılaşmasında Tire 2021 FK'yı deplasmanda mağlup ederek play-off sürecine formda bir şekilde girmeyi hedefliyor.

İzmir ekibi, hafta sonu Eskişehirspor'un puan kaybetmesi ve kendi maçını kazanması halinde ligi ikinci sırada tamamlama şansına sahip olacak. Bu senaryoda yeşil-kırmızılılar, ligi 5. sırada bitirme ihtimali bulunan Ayvalıkgücü veya Balıkesirspor ile eşleşecek.

Öte yandan Karşıyaka'nın Tire 2021 FK karşısında mağlup olması ve ligi 3. sırada tamamlaması durumunda ise 4. sıradaki takımla play-off eşleşmesi yaşayacak.

