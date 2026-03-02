İSTANBUL 13°C / 4°C
  Son 5 maçta 4 galibiyet! Karşıyaka, ligde çıkışını sürdürdü
Spor

Son 5 maçta 4 galibiyet! Karşıyaka, ligde çıkışını sürdürdü

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 23. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle son 5 maçında 4. kez kazanan Karşıyaka, aynı zamanda ligde üst üste 3. galibiyetini elde ederek çıkışını sürdürdü.

2 Mart 2026 Pazartesi 12:08
Son 5 maçta 4 galibiyet! Karşıyaka, ligde çıkışını sürdürdü
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve lige etkili bir giriş yapan Karşıyaka, bu performansını belirli bir süre devam ettirdi. Ancak ilerleyen haftalarda alınan istikrarsız sonuçlar, yeşil-kırmızılı ekibi zirve yarışında geriye düşürdü. Bunun üzerine hedefini play-off hattı üzerinden bir üst lige yükselmek olarak revize eden İzmir temsilcisi, zorlu sürecin ardından yeniden toparlanmayı başardı.

Son olarak taraftarı önünde oynanan İzmir derbisinde Altay'ı mağlup eden Kaf-Kaf, puanını 50'ye çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde yeniden yükselişe geçen Karşıyaka, Altay galibiyetiyle birlikte son 5 maçta 4. kez sahadan galip ayrıldı. Ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılılar, çıkışını sürdürdü.

İÇ SAHADA 31 PUAN TOPLANDI

Karşıyaka, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, sahasında adeta kusursuza yakın bir grafik sergiledi.

Evinde şu ana kadar 31 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, bu alanda lider Kütahyaspor ile birlikte iç sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Kalan 3 iç saha maçını da kayıpsız geçmeyi hedefleyen Kaf-Kaf, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

