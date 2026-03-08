İSTANBUL 11°C / 6°C
  • Son 5 maçta galibiyet görmedi! Göztepe ligde düşüşte
Spor

Son 5 maçta galibiyet görmedi! Göztepe ligde düşüşte

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

IHA8 Mart 2026 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Son 5 maçta galibiyet görmedi! Göztepe ligde düşüşte
Göztepe'de son haftalardaki düşüş devam ediyor. Trendyol Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan ve ilerleyen süreçte hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen İzmir temsilcisi, ligin ilk devresini 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplam 32 puan toplayarak 4. sırada tamamladı.

İkinci devreye de iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, 20. haftada ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ancak Stanimir Stoilov'un öğrencileri bu maçın ardından ciddi bir düşüş yaşadı. Kötü gidişatın başladığı süreçte deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada sahasında Kayserispor karşısında da golsüz eşitliğe razı oldu. Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanında 4-0 mağlup olan İzmir ekibi, ardından evinde Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı.

Ligin 25. haftasında dün Başakşehir'e konuk olan Göztepe, Avrupa yarışındaki doğrudan rakibine 2-1 mağlup olarak önemli bir kayıp yaşadı. Bu sonuçla 5. sırayı Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar 6. basamağa geriledi.

Böylece Göztepe, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamazken 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayarak galibiyete hasret kaldı.

