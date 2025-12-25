Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda kalesini rakiplere kapatamadı. Bordo mavili ekip, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta kalesinde 20 gol gördü. Karadeniz temsilcisi, bu gollerin büyük bölümünü ise son 6 maçta yaşadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e ilk 3 haftada gol yemeyerek başladı. Fatih Tekke ve öğrencileri, ligin ilk 11 haftalık bölümde kalesinde 7 gol görerek, savunmasında olumlu sinyaller verdi. Bordo mavililer, son olarak 11'inci hafta maçında Galatasaray'a karşı kalesini gole kapama başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçtan sonra çıktığı 6 maçta 13 gol yedi. Trabzonspor, bu süreçte kalesinde Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşısında 1'er, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği karşısında ise 4 gol gördü.

Uğurcan Çakır ayrılığı sonrasında bordo mavili takımın kalesini koruyan Andre Onana, 13 karşılaşmada 19 gole engel olamadı. Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.