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Spor

Son 8 maçta 1 galibiyet! Beşiktaş yine umduğunu bulamadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet aldı. İşte detaylar...

Akşam22 Aralık 2024 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Son 8 maçta 1 galibiyet! Beşiktaş yine umduğunu bulamadı
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Alanyaspor'un 29. dakikadaki golü ofsayta takıldı.

Tribünler, "Hasan Arat paralar nerede" diye bağırdı.

Sakatlanan Salih Uçan'ın yerine devrede Ndour girdi.

Maça 5. dakikada kornerden yediği basit golle başlayan Beşiktaş, 2 dakika sonra Rafa Silva ile yanıt verdi. Alanya savunmasının hatası sonucu skoru dengeleyen Siyah-Beyazlılar, ilk yarının geride kalan bölümünde istediği pozisyonları bulamadı. Daha çok sol kanattan gelen Kartal, 8 şutta 4 isabet buldu. Alanya ise gol harici 4 şutta kaleyi tutturamadı. Serdar Topraktepe'nin öğrencileri, rakip yarı sahaya yerleşse de 3. bölgede organize olamadı. Beşiktaş, ikinci yarı oyun hakimiyetini biraz daha eline ald ama yetmedi. Yediği gol harici rakibine isabetli şut şansı vermeyen Siyah-Beyazlılar'ın yakaladığı net pozisyon sayısı azdı. Gedson Fernandes, hem hücum hem savunmada takımın en iyisiydi. 50'de Gedson, 82'de Semih net pozisyonu değerlendiremedi. Siyah-Beyazlılar, Adana yenilgisi sonrası Alanya beraberliği ile taraftarını bir kez daha üzdü.

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