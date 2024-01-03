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Spor

Son 9 sezonun en yüksek sayısı! Süper Lig'e hoca dayanmıyor

Süper Lig'in en önemli problemlerinden bir olan teknik direktör istikrarsızlığı bu sezon tavan yaptı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında 18 teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Sabah3 Ocak 2024 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Son 9 sezonun en yüksek sayısı! Süper Lig'e hoca dayanmıyor
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Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olan teknik direktör istikrarsızlığı, bu sezon resmen tavan yaptı.

Trendyol Süper Lig'de sadece 1 ay içinde Sivasspor'da Servet Çetin'in yanı sıra Nuri Şahin (Antalyaspor), Rıza Çalımbay (Beşiktaş), Alparslan Erdem (Karagümrük) ve Patrick Kluivert (Adana Demir) görevine veda ederken, ilk yarı sona ermeden 18 hocayla yol ayrımına gidildi.

Ligimizde yaşanan bu kıyım, 17. haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Bundan önce 2015-16 döneminde maksimum 16 çalıştırıcıya 'güle güle' denmişti.

BEŞİKTAŞ REKORA GİDİYOR!

Bu sezon yalnızca Beşiktaş (Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay) birden fazla teknik adam gönderirken, diğer 15 takım birer isimle yolları ayırdı.

Başladıkları hocalarla devam eden sadece 4 kulüp kaldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Okan Buruk, Rizespor'da İlhan Palut ve Hatayspor'da Volkan Demirel koltuklarında oturuyor. Ayrıca bu sezon 3 teknik direktör (Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Fatih Tekke) iki farklı takımda görev yaptı.

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