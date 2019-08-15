Son Aslan Nzonzi oldu

TRANSFERİN hızlı kulübü Galatasaray, 9. Transferini de dün açıkladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Romalı Steven Nzonzi’yi kiralık olarak kadrosuna katarken, KAP’a yaptığı bildirimde, “Nzonzi’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.CimBom, Fransız ön libero için İtalyan kulübüne herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Ancak oyuncunun yıllık 4 milyon euroluk maaşını karşılayacak. Galatasaray isterse sezon sonunda 30 yaşındaki oyuncunun anlaşmasını 1 yıl daha uzatabilecek. Nzonzi geçen sezon Roma’da toplam 39 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Nzonzi’nin bugün İstanbul’a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.