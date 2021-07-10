10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:41

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Inter'de forma giyen Brezilyalı sol bek Dalbert'in transferinin bitme aşamasında olduğu iddialarına cevap verdi. İtalyan basınına konuşan Başkan Ağaoğlu, "Dalbert transferi için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var. Henüz bir karar vermiş değiliz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun bordo mavili takıma transferi için anlaşma yakın görünmese de Ağaoğlu, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiğini ve resmi temas kurulduğunu doğrulamış oldu.

Inter'in kadrosuna takviye yapabilmek için bazı oyuncularını elden çıkarmak durumunda olması Trabzonspor'a bu transferde avantaj sağlıyor. Ancak Dalbert ile Rusya'nın CSKA Moskova takımının da ilgilenmesi işi zora sokuyor.