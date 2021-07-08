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Spor

Son dakika! Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi

Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Khouma Babacar'ın bu sabah rahatsızlandığı ve hastanede yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği açıklandı.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
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Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, antrenman öncesi kalp spazmı geçirerek, hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağrısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Senegalli futbolcunun yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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