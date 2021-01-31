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Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ta Jedvaj sürprizi

Ara transfer döneminin bitmesine 24 saat kala Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in 25 yaşındaki Hırvat stoperi Tin Jedvaj için kiralık olarak transfer teklifinde bulundu.

31 Ocak 2021 Pazar 12:52 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 12:52
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Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Forvet hattını Everton'dan Cenk Tosun'u kiralayarak güçlendiren siyah beyazlılar stoper bölgesine de takviye yapıyor.

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Tin Jedvaj için kiralama teklifinde bulundu.

2023 yılınan kadar Alman kulübüyle sözleşmesi olan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

Dinamo Zagreb alt yapısından yetişen Hırvat oyuncu, 2013 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. 2015 yılında 7 milyon euroya Leverkusen'in bonservisini satın aldığı Jedvaj, 2019-2020 sezonunu Augsburg'da kiralık olarak geçirdi.

Bu sezon Leverkusen'de 6 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 26 kez forma giyen Jedvaj'ın milli formayla 2 golü bulunuyor.

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