Star.com.tr 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:42

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor!.. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen İspanyol stoper Pablo Mari'yi gündemine aldığı belirtildi.

PABLO MARİ BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

27 yaşındaki sol ayaklı stoperi 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah beyazlıların bu transferdeki en önemli kozu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması. Pablo Mari'nin Devler Ligi'nde forma giyme fırsatını tepmek istemediği ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

ARSENAL'DEKİ DEFANS KRİZİ TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

İngiliz basınında çıkan habere göre; transferi zora sokabilecek gelişmenin ise Arsenal'in defans hattındaki sorunlar olduğu belirtiliyor.

GABRİEL OLİMPİYATLARA GİDECEK

İngiliz temsilcisinin sol stoperi Gabriel, Brezilya'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları kadrosuna çağrıldı ve bu nedenle sezonun ilk birkaç maçında yer alamayacak.

SALİBA YİNE KİRALANACAK

Arsenal'in 20 yaşındaki Fransız stoperi William Saliba'nın ise henüz Premier Lig seviyesinde kendini kanıtlayamaması nedeniyle geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi yine kiralık olarak gönderilmesi büyük olasılık görünüyor.

DAVİD LUİZ AYRILDI

Arsenal'de 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'le ise yollar ayrılmıştı.

Tüm bu gelişmeler ışığında 'Topçular'ın savunma hattına yapacağı olası takviyeler Pablo Mari'nin Beşiktaş'a transferini biraz daha mümkün kılacak gibi görünüyor.

1,93 metre boyundaki Mari, geçtiğimiz sezon Arsenal'de 18 resmi maçta forma giydiği ve 1 gol attı. İspanyol oyuncunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PABLO MARİ KİMDİR?

1993 yılında İspanya'da doğan Pablo Mari futbola Mallorca altyapısında başladı.

23 yaşında Gimnastic Tarragona'dan Manchester City'ye transfer olan Mari için kiralık transferler dönemi de başlamış oldu.

2016'dan 2019'a kadar sırasıyla Girona, NAC Breda ve Deportivo La Coruna'ya kiralanan İspanyol stoperin bonservisini Brezilya'nın Flamengo takımı aldı.

Pablo Mari kısa süren Brezilya macerasının ardından Ocak 2020'de Premier Lig devi Arsenal'e önce kiralandı sonra bonservisiyle alındı.

Kariyerinde 298 maça çıkan Mari 18 gol atarken, 2 de asist yaptı.