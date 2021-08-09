9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:27

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Eray Cömert'in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

2022 yılına kadar Basel ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin, siyah beyazlı takıma transfer olma ihtimalinin oldukça yüksel olduğu iddia edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nde İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Eray'ı Arsenal, Napoli, Marsilya ve Torino gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de takip ettiği gelen haberler arasında.

Geçen sezon Basel formasıyla 33 maça çıkan Eray Cömert, bu sezon ise 3. haftası geride kalan İsviçre Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 maçta oynadı.