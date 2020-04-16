Son dakika! Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

16 Nisan 2020 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:08

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddiasına siyah beyazlı kulüpten yanıt geldi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."