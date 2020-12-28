İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,458
  • EURO
    9,1079
  • ALTIN
    449.546
  • BIST100
    1438.22
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son dakika! Diabate, Trabzon'dan ayrıldı
Spor

Son dakika! Diabate, Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'da kadro dışı Stiven Plaza ve Bilal Başacıkoğlu ile birlikte kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Fousseni Diabate, izinsiz bir şekilde Trabzon'dan ayrıldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:42
ABONE OL

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, kulüpten izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldı ve Fransa'ya döndü. Bordo-mavili kulüp Malili oyuncu hakkında noter tespiti yaptı.

Diabate, geçtiğimiz eylül ayında İngiltere'nin Leicester City takımına 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek 3+1 yıllığına Trabzonspor'a transfer olmuştu

Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından performansı yetersiz görülen Diabate, geçtiğimiz günlerde Stiven Plaza ve Bilal Başacıkoğlu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bordo mavili formayla bu sezon 7 maça çıkmıştı.

A Spor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.