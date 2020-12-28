28 Aralık 2020 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:42

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, kulüpten izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldı ve Fransa'ya döndü. Bordo-mavili kulüp Malili oyuncu hakkında noter tespiti yaptı.

Diabate, geçtiğimiz eylül ayında İngiltere'nin Leicester City takımına 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek 3+1 yıllığına Trabzonspor'a transfer olmuştu

Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından performansı yetersiz görülen Diabate, geçtiğimiz günlerde Stiven Plaza ve Bilal Başacıkoğlu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bordo mavili formayla bu sezon 7 maça çıkmıştı.

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