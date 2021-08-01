1 Ağustos 2021 Pazar 16:22 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 16:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferini istediği oyuncular arasında yer alan Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu.

Basın mensuplarıyla Florya'da düzenlenen davette bir araya gelen Fatih Terim, "Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Rumen futbolcunun kulübü FCSB'den gelen son açıklamada Morutan için menajeri Giovanni Becali, "Hala konuşuyoruz. Başkan Gigi Becali 10 milyon eurodan aşağısını kabul etmiyor. 9,5 değil, 9,9 değil tam 10 milyon euro istiyor" demişti.

22 yaşındaki Rumen futbolcuyu FCSB, 2018'de Botosani'den 700 bin euroya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 da asist yaptı.