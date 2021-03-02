02 Mart 2021 Salı 16:04 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:04

Fenerbahçe'de Caner Erkin hakkında, disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmama kararı verildi.

Göztepe maçında oyundan alınınca teknik heyete el kol hareketleriyle tepki gösteren Caner'e, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut tarafından Trabzonspor deplasmanına giden kafilede yer verilmemişti.

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla tecrübeli sol bekin hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacağı öğrenildi. Bu nedenle Caner Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak. Bu cezanın devam edip etmeyeceğine ise önümüzdeki hafta karar verilecek.

Sarı lacivertli takımda ayrıca 7-8 oyuncuya yönetim tarafından para cezası uygulandığı da gelen haberler arasında.