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Spor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe KAP'a bildirdi! İşte Mesut Özil'in maliyeti

Fenerbahçe Mesut Özil'in maliyetini açıkladı. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon avro ve 550 bin avro imza parası alacak.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:53
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Fenerbahçe Mesut Özil'in maliyetini açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

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