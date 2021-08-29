29 Ağustos 2021 Pazar 12:48 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:49

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşmak üzere... Son dakika haberine göre; Portekiz'in Paços Ferreira takımında forma giyen Stephen Eustaquio'nun, Fenerbahçe'ye transferi an meselesi...

Portekiz asıllı Kanadalı ön liberonun bu akşam takımının deplasmanda Portimonense ile oynayacağı maçta son kez forma giyeceği belirtiliyor.

Portekiz basınında çıkan habere göre; 24 yaşındaki futbolcunun birçok kulüp tarafından takip edildiği ancak Fenerbahçe'nin transferi bitirme aşamasında olduğu ve anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceği iddia edildi.

STEPHEN EUSTAQUİO KİMDİR?

1996'da Kanada'da doğan Stephen Eustaquio futbola Portekiz'in Leiria kulübünde başladı. Torreense, Leixoes ve Chaves gibi Portekiz kulüplerinde forma giyen Eustaquio, 2019 yılında Meksika'nın Cruz Azul takımına tranfer oldu.

Bir yıllık Meksika macerasının ardından Portekiz'e dönen orta saha oyuncusunun Paços Ferreira ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt değeri 5 milyon euro Stephen Eustaquio, 7 kez Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda, 10 kez de Kanada A Milli Takımı'nda forma giydi.

Paços Ferreira ile bu sezon 7 maça çıkan Eustaquio'nun 1 golü bulunuyor.