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Spor

Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılık ateşini yaktı!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ile yol ayrımına geldi! Son dakika haberine göre; tecrübeli futbolcunun birkaç hafta içinde başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1 Ağustos 2021 Pazar 17:41 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 17:41
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Fenerbahçe'de gönderilmesi planlanan oyuncuların arasına sürpriz bir isim eklendi. Sarı lacivertli kulüpte, Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan Luiz Gustavo birkaç hafta içinde farklı bir takıma transfer olabilir.

Brezilyalı oyuncunun yeni bir transfer yapmadan önce sarı lacivertli kulüple görüşeceği ve karşılıklı sözleşme feshi için anlaşma yollarını arayacağı iddia ediliyor.

Star.com.tr

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