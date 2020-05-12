İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,999
  • EURO
    7,6127
  • ALTIN
    384.927
  • BIST100
    99615.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Son dakika! Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Spor

Son dakika! Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

12 Mayıs 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:56
ABONE OL

 Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan testler sonrasında 1 kulüp çalışanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Minik yavru görenleri hayrete düşürdü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.