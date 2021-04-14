14 Nisan 2021 Çarşamba 12:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:43

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

STUTTGART DA AÇIKLADI

Ömer Faruk'un transferini Stuttgart da internet sitesinden resmen duyurdu. Açıklamada 17 yaşındaki futbolcunun 2021 yazında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olacağı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Genç futbolcu ile Alman kulübünün 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirilen açıklama şöyle:

"Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında ücretsiz transferle Fenerbahçe'den VfB Stuttgart'a transfer olacak. Fenerbahçe'de Türkiye U21 Milli Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2025 tarihine kadar VfB ile sözleşme imzalayacak."

ÖMER FARUK BEYAZ: "GENÇ OYUNCULARA ÖNEM VERDİĞİ İÇİN STUTTGART'A TRANSFER OLDUM"

Ömer Faruk Beyaz, Alman kulübünün internet sitesine transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Genç futbolculara önem verdiğini bildiği için Stuttgart'a transfer olduğunu vurgulayan Ömer Faruk "VfB Stuttgart'taki sorumlulara bana duydukları güven için çok teşekkür ederim. Ailem ve yönetimimle birlikte VfB'ye katılmaya karar verdim çünkü VfB'nin genç oyunculara odaklandığı biliniyor. Stuttgart'taki ilk günümden itibaren bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

SVEN MİSLİNTAT: "ÖMER OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat ise Ömer Faruk Beyaz gibi yetenekli bir futbolcuyu bonservis ücreti ödemeden kadrolarına kattıkları için çok memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaşında Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri. 17 yaşında Fenerbahçe ve Türkiye U21 Milli Takımı için oynamış olması da büyük potansiyelinin altını çiziyor. Ömer'in VfB'yi seçmesinden dolayı ve böyle bir oyuncuyu ücretsiz olarak transfer ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Ömer, yeni takımında yolunu bulmak ve gelişiminde sonraki adımları atmak için bizimle zaman geçirecek. "