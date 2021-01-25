DHA 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:46

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, altyapısında yetiştiği Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başladı.

Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi.

Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil İbrahim Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki santrfor, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

Türkiye A Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Halil İbrahim Dervişoğlu, ilk milli maçına Türkiye U19 Milli Takımı forması altında 20 Şubat 2018'de Slovakya ile oynanan özel maçta çıktı. U19 Milli Takımı'nda 2 maç oynayan yetenekli forvet oyuncusu, Türkiye U21 takımında 11 maçta kaydettiği 8 golle dikkatleri üzerine çekti.